В Индии на полной скорости перевернулся пассажирский поезд

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Индии в воскресенье, 3 февраля, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на администрацию железной дороги.
Отмечается что перед моментом аварии поезд двигался на полной скорости. В результате перевернулись 11 вагонов. Кроме семи погибших сообщается о "множестве пострадавших".
Инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (00.28 по Киеву) в штате Бихар.
Движение всех пассажирских поездов по маршруту остановлено.
Напомним, на прошлой неделе в Канаде перевернулся и загорелся поезд. С рельсов сошло около 30 вагонов из 52.
А в начале января в Дании столкнулись два поезда. Погибли восемь человек.
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Источник: korrespondent.net
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