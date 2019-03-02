Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, двое раненых

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что один из обстрелов проводился с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: из стрелкового оружия в районе поселка Широкине, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Красногоровка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гнутово", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Вольный, трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Крымское и дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Травневе.

Украинские военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 2 февраля двое противников были уничтожены, четверо получили ранения.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

В штабе отметили, что украинские защитники продолжают контролировать противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net