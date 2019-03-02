В Киеве сегодня состоится интронизация митрополита Епифания

В воскресенье, 3 февраля, в соборе Святой Софии в Киеве состоится церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Начало церемонии назначено на 9:00. А сразу после интронизации состоится первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины.

Накануне митрополит Епфаний сообщил, что в церемонии интронизации будут принимать участие почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.

"Будет делегация Вселенского патриархата, будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал он.

Сама интронизация - публичное богослужение, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.

В пресс-службе ПЦУ отметили, что вход в собор ограничен, однако будет вестись онлайн транслаяция богослкжения.

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Источник: korrespondent.net