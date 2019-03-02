Павел Гриб заявил, что нуждается в немедленном лечении

Украинец Павел Гриб, который содержится в российском СИЗО, написал российским журналистам, что ему немедленно требуется лечение. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает Новая газета.

"Я вижу такую перспективу: или смерть, или тюрьма, где мне надо пробыть последующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду. Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет", - написал он.

19-летний Павел Гриб также написал, что чувствует себя "как в капкане".

"Мысль такая: не страдать напрасно. Я не мог все полностью предвидеть. Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан", - написал Гриб.

Несколькими днями ранее сообщалось, что у Павла Гриба нашли симптомы Альцгеймера и циррозапечени.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта. Павел отрицает свою причастность к терроризму.

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Источник: korrespondent.net