В США началась борьба за пост президента

Американский конгрессмен Тулси Габбард официально заявила о начале своей борьбы за пост президента США на выборах 2020 года. С таким заявлением она выступила в субботу, 2 февраля, в городе Гонолулу (штат Гавайи). Выступление Габбард транслировалось в ее Twitter.

Член Палаты, являющаяся представителем Демократической партии от штата Гавайи выступила с резкой критикой политики президента Дональда Трампа.

"Мы должны дать отпор действующей администрации, которая утверждает, что верит в лозунг "Америка прежде всего", однако продает наших солдат, наше оружие и интересы той стране, которая больше заплатит", - сказала Габбард.

Она подчеркнула, что намерена противодействовать "политикам от обеих партий", которые "раздумывают о том, какие новые войны развязать и где должны начать погибать люди".

Политик напомнила об имевшем место в январе 2018 года ложном оповещении о приближающейся к Гавайским островам ракете, которое вызвало массовую панику среди местных жителей.

"В то время, как могущественные политики бьют в барабаны войны и нагнетают напряженность между США и ядерными державами, такими как Россия и Китай, передовая линия приблизилась к нашему порогу. Потому что мы находимся на грани ядерной войны", - констатировала она.

Тулси Габбард в течение двух лет проходившая военную службу в Ираке, входит в состав комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank отказал выдать Трампу кредит. Инцидент произошел в марте 2016 года, когда Дональд Трамп был кандидатом в президенты, однако стало известно о нем сейчас.

Также стало известно, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.

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Источник: korrespondent.net