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03. 02. 2019

Флот США пополнился ударной атомной подлодкой

Ударная атомная подводная лодка USS South Dakota вошла в состав Военно-морских сил США. Об этом в субботу, 2 февраля сообщает пресс-служба ВМС США в Twitter.

Отмечается, что церемония введения корабля в эксплуатацию состоялась в городе Гротон, Коннектикут.

Многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk.

Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку. Ее стоимость оценивается примерно в $2,7 млрд.

LIVE NOW: The #USNavy’s newest #Submarine and the third ship to bear the state's name, #USSSouthDakota #SSN790 is being commissioned. https://t.co/CziOrU7JY7

— U.S. Navy (@USNavy) 2 февраля 2019 г.

Ранее стало известно, что американский флот усилят боевыми кораблями-беспилотниками.

Также сообщалось, что Военно-морские силы США пополнил ракетный эсминец новейшего поколения Майкл Монсур (Michael Monsoor (DDG 1001), который почти незаметен для радаров.

 

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Источник: korrespondent.net

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