В РФ перевернулся автобус с детьми: семеро погибших

В Калужской области России в воскресенье, 3 февраля, перевернулся автобус, перевозивший детей. В результате аварии семь человек погибло, из них четверо – дети, сообщает ТАСС.

"В ДТП погибли семь человек, среди них четверо детей. ", - сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова.

Отмечается, что ДТП произошло около 09:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Автобус MAN следовавший по маршруту Смоленск – Калуга опрокинулся в кювет.

По данным МЧС РФ, в автобусе находились 48 человек, 33 из них – дети, 22 человека были госпитализированы, однако, по данным источника ТАСС, все пассажиры получили травмы. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области автобус с детьми попал в ДТП. Погиб один ребенок.

А в Киевской области дети отравились после поездки на школьном автобусе.

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Источник: korrespondent.net