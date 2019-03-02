В Николаеве пенсионер выбросился с девятого этажа

Из окна на девятом этаже в Николаеве в воскресенье, 3 февраля, выбросился пожилой мужчина. Инцидент произошел на улице Лазурной, сообщают Новости N.

По словам очевидцев, хозяин квартиры на девятом этаже некоторое время сидел на подоконнике. При этом из одежды на нем были только трусы, а ноги он свесил наружу. Соседи, увидевшие его снизу, пытались отговорить мужчину от самоубийства, однако, он никого не слушал, оттолкнулся руками от подоконника и полетел вниз.

Соседи вызвали "скорую", однако прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения. В квартире остался его внук.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Заводского райотдела полиции.

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Ранее сообщалось, что в Каменском мужчина прыгнул с моста и чудом не попал под колеса автобуса.

А в Киеве с моста Метро прыгнул мужчина, который из-за неурядиц в семье намеревался совершить самоубийство. В итоге он сам выбрался из воды.

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Источник: korrespondent.net