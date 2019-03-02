В Северной Корее выступили в поддержку Мадуро

В МИД Северной Кореи осудили "попытки свержения законно избранного президента" Венесуэлы и призвали решить конфликт в стране мирным путем. Об этом в воскресенье, 3 февраля сообщает ЦТАК.

"Любые попытки внешних сил, которые пытаются свергнуть президента, законно избранного по конституции суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела и грубым нарушением международного права", - цитирует агентство заявление МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи подчеркнули, что "вопрос Венесуэлы должен мирно решиться по самостоятельной воле и решению правительства и народа страны".

"Народы всего мира, стремящиеся к справедливости и миру, всегда будут стоять на стороне правительства и народа Венесуэлы, выступающих за самостоятельность и стабильность", - подчеркивается в заявлении МИД КНДР.

Напомним, 31 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти".

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Источник: korrespondent.net