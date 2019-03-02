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03. 02. 2019

Порошенко заявил о решении важного вопроса

С интронизацией митрополита Епифания решен важный государственный вопрос. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявил Президент Украины Петр Порошенко выступая после церемонии интронизации в соборе Софии Киевской.

"Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины символизирует, что божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен", - отметил глава государства.

Вместе с тем, Порошенко подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви.

"Зарегистрирована украинская церковь согласно Конституции Украины является независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот принцип останется незыблемым", - заявил Порошенко.

Он поздравил Епифания от себя, от первой леди Марины Порошенко, от семьи и всех украинцев. Также Порошенко поблагодарил всех причастных к созданию ПЦУ - в частности, депутатов Верховной Рады и лично спикера парламента Андрея Парубия, украинское правительство.

Также Порошенко отметил, что интронизация предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Епифания означает, что Церковь и православный украинский народ получают нового лидера.

"С Его Блаженством связанные теперь большие надежды многих людей. Верю, что они оправдаются", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, чегодня в Киеве состоялась интронизация митрополита Епифания.

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Источник: korrespondent.net

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