В Венесуэле проходят масштабные акции протеста

По всей Венесуэле в воскресенье, 3 февраля, проходят массовые акции протеста, участники которых призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку, сообщает The Guardian.
Участники акций протеста призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.
Также протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.
Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.
В свою очередь Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент.
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Источник: korrespondent.net
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