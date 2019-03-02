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03. 02. 2019

В Венесуэле проходят масштабные акции протеста

По всей Венесуэле в воскресенье, 3 февраля, проходят массовые акции протеста, участники которых призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку, сообщает The Guardian.

Участники акций протеста призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.

Также протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В свою очередь Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент.

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Источник: korrespondent.net

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