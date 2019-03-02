Уже 74. Список желающих стать президентом растет

Воскресенье, 3 февраля, последний день, когда Центральная избирательная комиссия принимает заявления от потенциальных кандидатов на пост президента.
Представители ЦИК по приему документов отмечают, что утром в воскресенье не наблюдалось большого потока желающих зарегистрироваться кандидатом.
Так, с 9:00 утра до 13:00 заявления о выдвижении в Центризбирком подали только три человека.
"По состоянию на 2 февраля было подано 71 заявление. Сегодня документы подали еще три потенциальных кандидата. По состоянию на 13:00 заявления в ЦИК подали 74 человека", - сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.
Стоит отметить, что ЦИК уже отказал 22 лицам в регистрации кандидатами в президенты.
Сегодня в ЦИК подал документы представитель политической партии Сила людей Дмитрий Гнап.
Также 2 февраля в ЦИК подал документы представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там Комитет спасения Украины.
Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта.
Источник: korrespondent.net