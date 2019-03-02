Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2019, воскресенье, 16:54
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
03. 02. 2019

Спасатели предупреждают об угрозе лавин в Карпатах

 
Из-за оттепели и осадков в горах и высокогорье Карпат в период с 3 по 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
 
3 и 4 февраля в горах и высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей возможно схождение лавин.
 
 
Кроме того, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
 
Напомним, в конце января в Карпатах с горы Брескул на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошло две снежные лавины.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.