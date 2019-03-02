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03. 02. 2019

Пограничники задержали контрабанду более 20 тысяч пачек сигарет

 
Пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий в грузовике, сообщает пресс-служба Пограничной службы.
 
43-летний гражданин Украины через пункт пропуска Дьяково пытался тайно перевезти сигареты в Румынию грузовым автомобилем DAF. Пограничники обнаружили контрабандные табачные изделия в межпотолочном пространстве прицепа.
 
"В тайнике грузовика, который из города Борисполь в Румынию планировал перевезти груз искусственных оболочек для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет", - сообщили пограничники.
 
 
Правоохранители изъяли сигареты и транспортное средство.
 
Напомним, что ранее более 20 тонн смеси для курения кальяна было изъято в результате обыска, который провели в Одессе оперативники Управления защиты экономики национальной полиции Украины.

Источник: korrespondent.net

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