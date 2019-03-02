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03. 02. 2019

Порошенко подал документы в ЦИК

 
Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года, сообщает пресс-служба ЦИК.
 
Президент пришел в ЦИК вместе с супругой Мариной и своим представителем, юристом, бывшим членом Центризбиркома, а ныне народным депутатом Русланом Князевичем.
Пресс-служба президента
Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года.
Пресс-служба президента
Напомним, 29 января Порошенко сделал заявление, что будет участвовать в выборах президента Украины.
 
Выборы президента Украины назначены на 31 марта.
 

Источник: korrespondent.net

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