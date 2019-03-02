Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2019, воскресенье, 20:05
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
03. 02. 2019

Президент Грузии без конкурса устроила на госслужбу своих родственниц - СМИ

 
Две родственницы президента Грузии Саломе Зурабишвили стали сотрудницами администрации главы государства, сообщает телеканал Рустави 2.
 
Как утверждается, на должности советников президента назначили Нану Кашия – падчерицу Зурабишвили, дочь ее покойного супруга Жанри Кашия от первого брака, а также племянницу мужа Кетеван Микадзе.
 
Источники Рустави 2 сообщили, что Кашия и Микадзе приняли на работу без конкурса.
 
В администрации Зурабишвили подтверждают, что обе действительно являются их сотрудницами, однако занимают позиции консультантов, а не советников. Кроме того, заявляется, что и Кашия, и Микадзе — высококвалифицированные кадры.
 
 
"На позицию консультанта, которая является одной из самых низких ступеней в администрации президента, Нана Кашия перешла из представительства Грузии в Евросоюзе, где 24 года она работала в политическом отделении по постоянному контракту и на гораздо более высокооплачиваемой должности. Она владеет четырьмя языками и является одним из самых высококвалифицированных кадров", — сказала пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили в комментарии тбилисскому изданию Нетгазети.
 
Что касается Кетеван Микадзе, по словам Моисцрапишвили, в прошлом она работала в Лотерейной компания Грузии. На какой именно позиции, пресс-спикер главы государства не уточнила. Лотерейная компания Грузии прекратила свое существование в сентябре 2017 года. Компания не смогла выполнить обязательств, взятых перед правительством страны.
 
Моисцрапишвили говорит, что с Микадзе и Кашия заключили двухмесячный контракт, по истечению которого они обязаны будут пройти конкурс для продолжения работы.
 
Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не приветствовала украинцев с созданием независимой церкви. Она объяснила это нежеланием "ухудшить ситуацию".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.