Трасса Киев-Чоп временно заблокирована из-за ДТП

На трассе Киев - Чоп из-за ДТП с пострадавшими временно заблокирован проезд, сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в Facebook.

По ее словам, недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.

"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - сообщила Рыбий.

Напомним, что на трассе Киев - Харьков - Довжанский в субботу, 2 февраля, микроавтобус врезался в стоящий на обочине автомобиль, в результате чего один человек погиб.

Ольга Богомолец попала в ДТП

Источник: korrespondent.net