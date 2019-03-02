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03. 02. 2019

Трасса Киев-Чоп временно заблокирована из-за ДТП

 
На трассе Киев - Чоп из-за ДТП с пострадавшими временно заблокирован проезд, сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в Facebook.
 
По ее словам, недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.
 
"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - сообщила Рыбий.
 
Напомним, что на трассе Киев - Харьков - Довжанский в субботу, 2 февраля, микроавтобус врезался в стоящий на обочине автомобиль, в результате чего один человек погиб.
 
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Источник: korrespondent.net

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