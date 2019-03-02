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03. 02. 2019

Трамп не исключает введения войск в Венесуэлу

 
Президент США Дональд Трамп в программе Face the Nation на телеканале CBS, в воскресенье, 3 февраля, заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
 
"Ну, я бы не хотел этого говорить", - сказал он в ответ на вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, добавив, что такой вариант является "возможным".
 
Трамп также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече "несколько месяцев назад", и Трамп отклонил ее. "Я решил: "Нет", потому что в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей, когда вы смотрите на эту страну", - сказал он.
 
 
Напомним, несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
 
В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
 
Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
 
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Источник: korrespondent.net

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