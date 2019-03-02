Расследование расстрелов на Майдане не закончено - прокурор

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генрокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
"Следствие не завершено", - цитирует Горбатюка Громадське.
Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook также опровергла слова генпрокурора о завершении расследования.
"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны", - заявила она.
Напомним, что 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.
Источник: korrespondent.net