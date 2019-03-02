Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война.
"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - отметил Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta, передает DW.
По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы.
"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
Несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
Пенс: Пора положить конец диктатуре Мадуро
Источник: korrespondent.net