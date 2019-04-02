На Тернопольщине произошла потасовка возле храма

Возле Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области в воскресенье, 3 февраля, произошла потасовка. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ

Отмечается, что в ходе инцидента пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан. Священник заявил, что о готовящейся провокации было известно заранее и община предупредила правоохранителей.

По его словам, утром перед началом богослужения около церкви начали собираться люди, которые устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим Украинской Православной Церкви. Опасаясь захвата храма, они собрались на ступеньках церкви.

Как рассказал Балан, после выступления председателя поселкового совета в ситуацию решили вмешаться правоохранители.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно", − указал он.

На данный момент храм опечатан.

Как напомнили в УПЦ, 13 января на собрании села часть жителей проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании и представители ПЦУ пообещали, что захвата храма УПЦ не будет.

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Источник: korrespondent.net