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04. 02. 2019

На Тернопольщине произошла потасовка возле храма

 
Возле Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области в воскресенье, 3 февраля, произошла потасовка. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ
 
Отмечается, что в ходе инцидента пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан. Священник заявил, что о готовящейся провокации было известно заранее и община предупредила правоохранителей.
 
По его словам, утром перед началом богослужения около церкви начали собираться люди, которые устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим Украинской Православной Церкви. Опасаясь захвата храма, они собрались на ступеньках церкви.
 
Как рассказал Балан, после выступления председателя поселкового совета в ситуацию решили вмешаться правоохранители. 
 
"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно", − указал он.
 
На данный момент храм опечатан.
 
 
Как напомнили в УПЦ, 13 января на собрании села часть жителей проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании и представители ПЦУ пообещали, что захвата храма УПЦ не будет.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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