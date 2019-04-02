Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 02:19
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

На военной базе РФ в Таджикистане погиб подросток

В Таджикистане на полигоне российской военной базы подорвался местный подросток. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД республики.

Отмечается, что трагедия произошла в полдень 3 февраля на полигоне 201-й российской военной базы Ляур, расположенном в 40 километрах от Душанбе.

Погиб ученик девятого класса местной школы Сироджиддин Раджабов. Он подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета во время сбора металлолома на территории полигона.

Подросток скончался на месте происшествия, уточнили в МВД республики. По факту инцидента ведется следствие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.