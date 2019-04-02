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04. 02. 2019

США отправляют военных на границу с Мексикой

 
Пентагон направит на границу США с Мексикой 3750 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что военные проведут на юго-западной границе государства три месяца, оказывая дополнительную поддержку пограничникам.
 
В оборонном ведомстве указали, что общее число силовиков, находящихся на американо-мексиканской границе в данном районе, после пополнения составит 4350 человек.
 
Ранее сообщалось, что Пентагон продлил сроки участия американских военных подразделений в обеспечении безопасности на границе США и Мексики до 30 сентября 2019 года.
 
Напомним, в ноябре 2018 года Пентагон направил не менее 5,8 тысячи военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Белый дом разрешил им в случае необходимости применять оружие.

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Источник: korrespondent.net

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