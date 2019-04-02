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04. 02. 2019

Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ

 
Папа Римский Франциск в воскресенье, 3 февраля, прибыл с первым визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило издание Gulf News.
 
Отмечается, что самолет с понтификом на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.
 
Ранее стало известно, что Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.
 
Он отслужит мессу, на которой ожидают около 120 тысяч человек и встретится с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар.
 
 Фото: EPA
 
Напомним, в ОАЭ проживают около миллиона католиков.
 
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян.
 
В сентябре 2018 года Понтифик стал первым главой государства, который получил электронное резидентство Эстонии.

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Источник: korrespondent.net

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