В США самолет упал на жилой дом, есть жертвы

В США в городе Йорба-Линда (штат Калифорния) двухмоторный самолет потерпел крушение в жилом районе. В результате инцидента погибли два человека, сообщает CBS News. По данным пожарной службы округа Ориндж, самолет модели Cessna 414A упал на частный дом, в результате чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные, о количестве пострадавших данных нет.

Два человека погибли на месте, еще двое пострадали, они были доставлены в местную полицию. По факту крушения воздушного судна начато расследование. A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB — Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) February 3, 2019 В Бразилии вертолет упал на жилой сектор, есть жертвы Ранее сообщалос ь, что в штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу детского центра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net