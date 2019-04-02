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04. 02. 2019

В США самолет упал на жилой дом, есть жертвы

 
В США в городе Йорба-Линда (штат Калифорния) двухмоторный самолет потерпел крушение в жилом районе. В результате инцидента погибли два человека, сообщает CBS News.
 
По данным пожарной службы округа Ориндж, самолет модели Cessna 414A упал на частный дом, в результате чего начался пожар.
 
На место происшествия прибыли пожарные, о количестве пострадавших данных нет.
Два человека погибли на месте, еще двое пострадали, они были доставлены в местную полицию.
 
По факту крушения воздушного судна начато расследование.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB

— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) February 3, 2019
 
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Ранее сообщалось, что в штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу детского центра.

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Источник: korrespondent.net

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