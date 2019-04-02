При пожаре в центре Москвы погибли два человека

В результате масштабного пожара в жилом здании в центре Москвы погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом в понедельник, 4 февраля сообщило главное управление МЧС России по городу Москва.

Отмечается, что сообщение о возгорании по адресу Никитский бульвар, 12 поступило в экстренные службы в 00.55 (23.55 3 февраля по киевскому времени).

Пожар возник в квартире на пятом этаже и распространился на площадь около 1000 кв. метров. Из-за огня обрушились перекрытия здания на площади 300 кв.метров.

Возгорание удалось ликвидировать в 5.10 (4.10 по киевскому времени). Всего из дома были эвакуированы 42 жильца, в том числе восемь детей.

Здание на Никитском бульваре построили еще в 1912 году, оно относится к объектам культурного наследия. В доме находятся более 100 квартир.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Их мать, пребывая в состоянии душевного волнения, покончила жизнь самоубийством.

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Источник: korrespondent.net