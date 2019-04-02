Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 06:55
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

При пожаре в центре Москвы погибли два человека

 
В результате масштабного пожара в жилом здании в центре Москвы погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом в понедельник, 4 февраля сообщило главное управление МЧС России по городу Москва.
 
Отмечается, что сообщение о возгорании по адресу Никитский бульвар, 12 поступило в экстренные службы в 00.55 (23.55 3 февраля по киевскому времени).
 
Пожар возник в квартире на пятом этаже и распространился на площадь около 1000 кв. метров. Из-за огня обрушились перекрытия здания на площади 300 кв.метров.

Возгорание удалось ликвидировать в 5.10 (4.10 по киевскому времени). Всего из дома были эвакуированы 42 жильца, в том числе восемь детей.

Здание на Никитском бульваре построили еще в 1912 году, оно относится к объектам культурного наследия. В доме находятся более 100 квартир.
 
Пожар в гостинице Буэнос-Айреса унес жизни двух женщин
 
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Их мать, пребывая в состоянии душевного волнения, покончила жизнь самоубийством.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.