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04. 02. 2019

Мадуро призвал Трампа и Гуайдо не совершать ошибок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо не причинять большего вреда стране и отказаться от своей нынешней стратегии переворота. Об этом глава государства заявил в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

Мадуро заверил, что выступает за диалог с оппозицией и обратился к Гуайдо, призвав его "хорошо подумать, что он делает".

"Пусть не причиняет больше вреда стране, пусть откажется от путчистской стратегии. <...> Если он хочет привнести что-то, пусть сядет за стол (для переговоров) лицом к лицу", − подчеркнул венесуэльский лидер.

Комментируя требование ряда стран ЕС объявить о проведении президентских выборов, Мадуро напомнил, что следующие выборы назначены на 2024 год и подчеркнул, что "Венесуэла нуждается в выборах в парламент".

"Пусть Европа занимается своими проблемами", − указал он.

Глава государтсва подчеркнул, что Венесуэла "стала жертвой кампании, в которой США превратили нас во врага номер один" и призвал главу Белого дома Дональда Трампа не совершать ошибок.

"Если американская армия нас атакует, нам придется защищаться. Мы не сдадим Венесуэлу, − отметил президент. 

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Источник: korrespondent.net

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