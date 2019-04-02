Турция ожидает от США выполнения обещаний по Сирии

"Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", − отметил Эрдоган

Он вновь напимнил, что Турция против расчленения Сирии и выступает за сохранение ее территориальной целостности и политического единства.

По словам турецкого лидера, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией. "Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", − добавил он.

Как сообщал Корреспондент.net , Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.

Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии.

Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы курдов. При этом Турция видит в формированиях угрозу своей безопасности.