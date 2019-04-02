Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 08:30
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

Турция ожидает от США выполнения обещаний по Сирии

 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT. 
 
"Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", − отметил Эрдоган 
 
Он вновь напимнил, что Турция против расчленения Сирии и выступает за сохранение ее территориальной целостности и политического единства.
 
По словам турецкого лидера, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией.
 
"Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", − добавил он.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.
 
Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии.
 
Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы курдов. При этом Турция видит в формированиях угрозу своей безопасности. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.