В Ровно произошел мощный пожар в ресторане Istanbul. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям области в понедельник, 4 февраля.

К ликвидации пожара были привлечены семь пожарных автомобилей и более 40 спасателей. Пожарные перекрыли часть дороги по улице Степана Бандеры где располагается ресторан.

По обновленной информации пожарные полностью ликвидировали пожар.

"В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ГСЧС и полиция. Спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллонов", - сообщили в ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно полностью сгорел ресторан

Как сообщалось, на выходных в Киеве произошел мощный пожар на складах, ночью на месте работали 137 пожарных и 35 единиц техники. После масштабного пожара, который продолжают тушить в Деснянском районе столицы, существует угроза обрушения конструкций

Ранее стало известно, что площадь пожара выросла с 5000 до 10 000 квадратных метров.

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Источник: korrespondent.net