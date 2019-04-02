Итоги 03.02: Будущее от президента и смерть Децла

В РФ умер рэпер Децл
В России на 36 году жизни умер рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Он скончался после выступления в Ижевске.
Вечеринки не будет. Умер рэпер Децл
В Киеве состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ
В соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония восхождение на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
После облачения в церковные символы митрополит стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Епифания и заявил, что православный украинский народ получил нового лидера, однако, при этом церковь остается независимой от государства.
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года.
Президент рассказал о будущем Украины
Президент Петр Порошенко заявил в интервью, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО и станет энергетически независимым государством.
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Источник: korrespondent.net
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