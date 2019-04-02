Итоги 03.02: Будущее от президента и смерть Децла

В РФ умер рэпер Децл

В России на 36 году жизни умер рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Он скончался после выступления в Ижевске.

Вечеринки не будет. Умер рэпер Децл

В Киеве состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ

В соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония восхождение на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

После облачения в церковные символы митрополит стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Епифания и заявил, что православный украинский народ получил нового лидера, однако, при этом церковь остается независимой от государства.

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Президент рассказал о будущем Украины

Президент Петр Порошенко заявил в интервью, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО и станет энергетически независимым государством.

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Источник: korrespondent.net