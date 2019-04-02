Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 10:07
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

В Канаде выпустили монету в виде украинской писанки

Цветная серебряная монета в форме украинской писанки была выпущена королевским канадским монетным двором. Об этом сообщается на сайте Королевского канадского монетного двора.

Монета станет уже четвертой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она будет посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленному в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300 килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые почитают мир, историю и традиции. Наша четвертая писанка - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильского украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.

На реверсе монеты будут нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из 31,82 гр чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

Cмотрите фотогалерею: В Канаде выпустили монету в виде украинской писанки

Напомним, года назад Канада также выпустила монету в виде писанки. А первая такая монета была выпущена в феврале 2016 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.