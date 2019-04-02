Цветная серебряная монета в форме украинской писанки была выпущена королевским канадским монетным двором. Об этом сообщается на сайте Королевского канадского монетного двора.

Монета станет уже четвертой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она будет посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленному в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300 килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые почитают мир, историю и традиции. Наша четвертая писанка - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильского украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.

На реверсе монеты будут нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из 31,82 гр чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

Cмотрите фотогалерею: В Канаде выпустили монету в виде украинской писанки

Напомним, года назад Канада также выпустила монету в виде писанки. А первая такая монета была выпущена в феврале 2016 года.

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Источник: korrespondent.net