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04. 02. 2019

Мадуро пригрозил Трампу "новым Вьетнамом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро  предупредил президента США Дональда Трампа, что он покинет Белый дом, "запятнанный кровью", если введет войска в Венесуэлу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sexta, передает The Guardian.

Мадуро призвал Трампа "проявить уважение" и спросил, планирует ли он "повторить Вьетнам в Латинской Америке".

Мадуро также обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом Венесуэлы, призвав его "больше не причинять вред стране  и прекратить эту стратегию подогревания переворота".

Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Источник: korrespondent.net

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