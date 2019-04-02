Пожар в кафе Днепра: двое пострадавших

В Днепре на Соборной площади в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного жилого дома, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник, 4 февраля.

Две женщины: владелица кафе и посетительница заведения получили ожоги в результате пожара. Пострадавшие госпитализированы в ожоговое отделение Днепропетровской городской клинической больницы №2.

По данным спасателей, огнем повреждено деревянное кресло и стул на площади 2м.кв. Пожар локализован в 19:17 и ликвидирован в 19:20 воскресенья, 3 февраля.

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в Ровно полностью сгорел ресторан. Ликвидировали огонь семь пожарных автомобилей и более 40 спасателей. Сотрудники ГСЧС также предотвратили взрыв в помещение ресторана.

Также на выходных в Киеве произошел мощный пожар на складах, на месте работали 137 пожарных и 35 единиц техники. После масштабного пожара, который продолжают тушить в Деснянском районе столицы, существует угроза обрушения конструкций.

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Источник: korrespondent.net