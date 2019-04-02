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04. 02. 2019

В Сумской области ледяная глыба упала на супругов

В Конотопе Сумской области на супружескую пару упала ледяная глыба с крыши, когда они выходили из магазина. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает ТСН.

Супруги выходили из магазина, находившегося на первом этаже многоэтажки, и в этот момент с крыши на них свалился кусок льда. Оба пострадавших госпитализированы.

Отмечается, что 31-летняя женщина находится в хирургии, а 29-летний мужчина попал в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что в Полтаве на ребенка упала ледяная глыба. От удара шестилетняя девочка потеряла сознание.

Также в Кременчуге на подростка упала сосулька: он в реанимации.

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Источник: korrespondent.net

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