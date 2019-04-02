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04. 02. 2019

Лавров не видит причин для холодной войны

Холодная война не наступит с приостановкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в понедельник, 4 февраля, выступая в Киргизско-российском славянском университете, сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что мы ведем речь о развитии холодной войны. Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями. Это печально", - заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что Россия не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать на действия США.

"Мы не стремимся к гонке вооружений, об этом президент очень четко сказал. Мы, безусловно, будем реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются в результате выхода США из ДРСМД, в результате их планов создания ядерных боеприпасов малой мощности, что, по оценке всех экспертов на Западе, в России и других странах, будет резко понижать порог применения ядерного оружия. Эти меры мы будем принимать в рамках тех средств, которые уже заложены в бюджете для Министерства обороны РФ", - сказал Лавров.

Напомним, на прошлой неделе США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем.

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Источник: korrespondent.net

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