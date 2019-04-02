Убийство Гандзюк: ВСК готова представить промежуточный отчет

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов готовы представить в парламенте промежуточный отчет о своей работе. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что 4 февраля будет обращаться к спикеру Андрею Парубию о возможности в ближайшее время промежуточный отчет ВСК.

По словам Березы, за это предложение единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.

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Источник: korrespondent.net