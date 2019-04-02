В Бердянске новая авария: город опять без воды

Бердянск Запорожской области, в котором из-за аварии на коллекторе на шесть дней отключали водоснабжение, снова без воды, сообщает ТСН.

По данным СМИ, теперь канализацию разорвало в другом месте. Поэтому, коммунальщики срочно перекрыли вентили половине 120-тысячного курортного города на Запорожье. С водой люди были лишь двое суток. Чтобы все починить, пришлось установить автономные насосы, которые перекачивали стоки через обводную трубу.

Сколько времени понадобится на ремонт теперь, коммунальщики пока не знают. Чиновниками, которые занимались реконструкцией коллектора 16 лет назад, сейчас уже занимается прокуратура. Предполагают, вместо новых труб во время капремонта могли проложить подержанные.

Напомним, 27 января в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. С 29 января закрыты 12 школ и семь детсадов.

Запорожские правоохранители открыли уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла масштабную аварию на коллекторе.

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Источник: korrespondent.net