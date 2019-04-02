Осуждены причастные к атаке на отель в Кабуле, где погибли украинцы

В Афганистане суд вынес приговор восьми обвиняемым в причастности к нападению на отель Intercontinental Hotel в Кабуле в прошлом году, когда погибли 43 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Согласно источникам в офисе генерального прокурора страны, суд признал восемь человек виновными в участии в заговоре с целью устроить теракт в отеле в январе 2018 года. Они приговорены к тюремным срокам от 20 до 22 лет.