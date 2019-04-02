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04. 02. 2019

Осуждены причастные к атаке на отель в Кабуле, где погибли украинцы

В Афганистане суд вынес приговор восьми обвиняемым в причастности к нападению на отель Intercontinental Hotel в Кабуле в прошлом году, когда погибли 43 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
 
 
Согласно источникам в офисе генерального прокурора страны, суд признал восемь человек виновными в участии в заговоре с целью устроить теракт в отеле в январе 2018 года. Они приговорены к тюремным срокам от 20 до 22 лет.
 
По словам источника, обвиняемые помогали перевозить взрывчатку и планировать атаку.
 
Напомним, в результате террористической атаки боевиков движения "Талибан" на отель Interсontinental в Кабуле 24 января 2018 года погибли 40 человек, 12 получили ранения. Среди погибших – 7 граждан Украины.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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