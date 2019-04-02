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04. 02. 2019

В США выросло число погибших при падении самолета на дом

В США число погибших в результате крушения небольшого самолета на юге штата Калифорния возросло до пяти человек. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает управление шерифа округа Ориндж в Twitter.

Указано, что в самолете находился только пилот. В результате происшествия он погиб. Также известно, что погибли четыре человека, находившихся в доме, на который упал самолет. По данным СМИ, еще два человека были госпитализированы с ожогами.

До этого было известно о двух погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, двухмоторный самолет модели Cessna 414A разбился вскоре после вылета из аэропорта в округе Ориндж. Воздушное судно упало на частный дом в городе Йорба-Линда, в результате чего начался пожар. По данным очевидцев, самолет загорелся и начал разваливаться на части еще в воздухе.

Перед этим сообщалось, что в штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу детского центра.

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Источник: korrespondent.net

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