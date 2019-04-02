В Одессе похитили владельца сети аптек

Неизвестные похитили одесского предпринимателя Гоэла Ануджа, владельца сети аптек Аннушка, Хелс Кеа. Об этом сообщает Оdessa.net.ua со ссылкой на следователей полиции, изучивших обстоятельства исчезновения 42-летнего бизнесмена.

Инцидент произошел 30 января в 22:30. Анудж подъехал на машине к своему дому на Фонтане и загнал авто в гараж. В это время он разговаривал по телефону с супругой, которая находилась в столице. Когда предприниматель вышел из машины, у гаража остановилось авто, из которого выскочили люди и схватили его. Гоэл Анудж громко звал на помощь, а его крики слышала супруга, которая и вызвала полицию.

Похитители пока на связь не выходили и требований не предъявляли. По данным полиции, у Ануджа был серьезный конфликт с владельцами конкурирующей аптечной сети.

Как сообщалось, в Москве похитили украинского криминального авторитета. Похищенного считают главным фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, турецкого журналиста похитили в Болгарии. В Болгарии был похищен и подвергнут насилию гражданин Турции, который работает журналистом.

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Источник: korrespondent.net