В Гамбурге из-за забастовки отменили почти 60 авиарейсов

Сотрудники наземного обслуживания аэропорта Гамбурга проводят предупредительную забастовку, из-за чего уже отменили 58 рейсов. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Spiegel Online.

Отмечается, что на понедельник в Гамбурге были запланированы 388 рейсов: 194 вылета и 194 прилета. Из них оменили уже 58 и не исключают дальнейшие отмены.

"В связи с забастовкой сотрудников наземного обслуживания в аэропорту Гамбурга авиалинии уже отменили 58 из 388 запланированных на сегодня рейсов. Дальнейшие отмены или задержки рейсов не исключены", - сообщается в Twitter аэропорта.

Забастовка затронула, в частности, рейсы Lufthansa в Мюнхен и Франкфурт.

К забастовке сотрудников аэропорта призвал профсоюз Ver.di. Он требует повышения заработной платы на 275 евро почти для 1000 работников наземной службы, которая, среди прочего, отвечает за подготовку самолетов и багажа и автобусное сообщение.

Напомним, 10 января в Германии бастовали сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Позже сообщалось, что сотрудники аэропортов и работодатели уладили тарифный спор.

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Источник: korrespondent.net