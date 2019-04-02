В Боливии сошли два оползня, погибли 16 человек

На востоке Боливии в минувшие выходные сошли два оползня, в результате чего погибли, по меньшей мере, 16 человек. Об этом сообщил портал Razon.

Указано, что первый оползень сошел в субботу в районе дороги, соединяющей одноименную столицу провинции город Каранави с поселком Йолосита. В воскресенье в том же месте сошел еще один оползень.

Как рассказал министр общественных работ Оскар Кок, новый оползень сошел на "безрассудных" людей, которые пересекали участок, где проводились восстановительные работы после схода первого оползня.

В свою очередь мэр Каранави Даниэль Паукара заявил, что 16 человек стали жертвами первого оползня. Данные по результатам схода второго уточняются.

Президент Боливии Эво Моралес в Twitter выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власть "предоставляет всю необходимую помощь" в связи с случившимся.

Ранее в афганской провинции Бадахшан из-за схода оползня в золотодобывающей шахте погиб 31 человек.

Также сообщалось, что в результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек.

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Источник: korrespondent.net