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04. 02. 2019

В Черкассах неизвестные обокрали судью - СМИ

В Черкассах неизвестные обокрали автомобиль одного из судей. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в понедельник, 4 февраля, УНН.

В частности, указано, что из автомобиля Mitsubishi, который принадлежит судье, похитили три тысячи гривен, паспорт гражданина Украины, удостоверение водителя и судьи.

Сейчас по данному факту полиция начала уголовное производство.

Накануне ранее судимый со своими друзьями избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияну Самсину.

Также сообщалось, что на Львовщине избили главу районного суда. 

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Источник: korrespondent.net

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