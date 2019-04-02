В Украине отменяют десятки авиарейсов из-за тумана

В аэропортах Украины задерживают и отменяют десятки рейсов из-за тумана. Так, многие украинцы не смогли вылететь с Стамбула, Быдгоща, Хургады и Шарм-Эль-Шейха, сообщают Украинские новыны в понедельник, 4 февраля.

Отмена авиарейсов в Харькове коснулась самолета в Стамбул - рейса Pegasus Airlines PC 429, а обратный самолет Turkish Airlines рейса TK 1473 задерживается.

В Киеве ситуация с полетами не лучше. В Жулянах отменен рейс в Шарм-эш-Шейх и SQP7001 в Хургаду. Также не будет самолета этой авиакомпании, который должен был прилететь в столицу Украины из Шарма. Также в Жулянах отменен рейс из Быдгоща авиакомпании LOT.

Тем временем в Борисполе отменен самолет Bravo Airways рейса, который должен был лететь в Шарм-Эль-Шейх. Не будет еще двух вылетов в Киев из Шарм -Эль-Шейха.

Во Львове рейсы не отменяли, информации по одесскому аэропорту на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Киев задерживают и отменяют рейсы из-за тумана. Из-за тумана в столице также не смог приземлиться рейс с двумя футбольными командами.

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Источник: korrespondent.net