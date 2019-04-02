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04. 02. 2019

Военные на Донбассе испытали системы Смерч

Вооруженные Силы Украины в прифронтовой зоне на Донбассе провели проверку боеготовности подразделений реактивной артиллерии. Об этих учениях сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В маневрах приняли участие боевые расчеты реактивных систем залпового огня Смерч. Военнослужащие выполнили задачу на скорость развертывания в соответствующем позиционном районе и точности наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения готовы к применению, военнослужащие хорошо обучены. Это определенно является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в объединенных силах", - сообщили в штабе ООС.

Как сообщалось, На вооружение украинской армии взяли РСЗО Ольха. ВСУ при помощи нового комплекса "укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны", отметили в Кабмине.

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Источник: korrespondent.net

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