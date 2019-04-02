Беларусь усилила охрану госграниц

Беларусь увеличила численность пограничников, чтобы обеспечить национальную безопасность. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - сказал глава государства.

Лукашенко в связи с этим потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - сказал он.

Как сообщалось, украинца в Беларуси осудили за перевозку нелегальных мигрантов. Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за переправу нигерийских мигрантов.

Напомним, Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с РФ не стоит.

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Источник: korrespondent.net