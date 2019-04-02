В Египте восемь человек ждет смертная казнь за покушение на президента

В Египте Военный трибунал приговорил восемь человек к смертной казни по делу об организации покушения на президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Об этом решении объявил в понедельник, 4 февраля, представитель этой чрезвычайной судебной инстанции, сообщает газета Youm7.

Указано, что теперь дела осужденных переданы на утверждение верховному муфтию страны. При этом судебное заседание по окончательному утверждению приговора назначено на 6 марта.

Известно, что в этом деле проходили 292 человека, которым были предъявлены обвинения в нескольких террористических нападениях и убийствах судей и полицейских на севере Синайского полуострова, а также в планировании покушения на египетского президента при осуществлении им умри (малого паломничества) к святым местам ислама в Мекке на территории Саудовской Аравии в августе 2014 года.

По данным следствия, египетские радикалы планировали покушение на ас-Сиси совместно с одной из ячеек террористической группировки Исламское государство, действовавшей на территории Саудовской Аравии. План заключался в организации взрыва в одном из отелей Мекки, в котором, как предполагали террористы, остановится египетский президент на время паломничества.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела была доказана вина подсудимых в убийстве трех судей в столице провинции Северный Синай - Эль-Ариш, нападении на представителей избирательной комиссии в этом городе, в результате которого были убиты шесть человек, в том числе четверо полицейских. Им также инкриминируется несколько вооруженных атак на военнослужащих и сотрудников МВД, проведение против них терактов с использованием заминированных автомобилей, нападение на ряд госучреждений на севере Синайского полуострова.

Как отмечается, все боевики, оказавшиеся на скамье подсудимых, принадлежали к экстремистской организации Вилайет Сина (Провинция Синай), которая несколько лет назад присягнула на верность группировке ИГИЛ.

Ранее в Китае арестованный по делу о наркоторговле гражданин Канады Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни.

Также сообщалось, что в Могилевской области Беларуси суд приговорил к смертной казни Александра Осиповича, которого признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью.

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Источник: korrespondent.net