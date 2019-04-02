Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 14:35
+2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

Гуайдо отверг возможность переговоров с Мадуро

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что возможности для диалога с президентом Николасом Мадуро исчерпаны. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
 
 
"Что касается инициативы Мексики и Уругвая, я должен искренне сказать вам, что все венесуэльские демократические силы считают, что возможности диалога с правительством Мадуро исчерпаны. Вся оппозиция едина в этом вопросе", - заявил Гуаидо, отвечая на вопрос о проведении заседания международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео.
 
"Режим отверг любую возможность политического соглашения в рамках нашей конституции. Они продолжают говорить о диалоге, чтобы заполучить время, что могут подтвердить латиноамериканские страны Группы Лима. Силы, которые еще поддерживают правительство Мадуро, не сдадутся, пока их не загонят в угол, со всем международным политическим давлением, которое может быть оказано", - сказал Гуаидо.
 
По его словам, сейчас "нет никакой вероятности того, что нынешняя ситуация в Венесуэле стабилизируется", впереди должны быть "только радикальные перемены".
 
Тем временем, сегодня ряд европейских стран объявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, поскольку Мадуро отказался от проведения новых выборов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.