В Тернопольской области после застолья мужчина застрелил товарища из охотничьего ружья. Об этом в понедельник, 4 февраля, информирует пресс-служба полиции области.

Отмечается, что сообщение о звуках, похожих на выстрелы в поле у села Белая, поступило на линию 102 3 февраля около 19:35. На место происшествия выехал экипаж патрульной полиции. При осмотре территории правоохранители увидели мужчину с огнестрельным ранением головы, а вдали - неизвестного мужчину, который пытался убежать. Последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его поймали и вызвали на место преступления следственно-оперативную группу. Погибший - житель Ивано-Франковской области, 1982 года рождения.

"По предварительным данным, потерпевший вместе с подозреваемым, жителем села Белая, распивали спиртные напитки в доме. Продолжили "празднование" в лесопосадке села. Звуки, похожие на выстрелы, люди услышали уже около 18:30", - сообщили в полиции.

На месте преступления обнаружили четыре стреляных гильзы от охотничьего ружья. Владелец оружия трижды выстрелил в направлении леса, а четвертая пуля попала товарищу в голову. Следователи говорят, что последний выстрел был с близкого расстояния.

"При осмотре места происшествия выяснилось, что подозреваемый после того, как попал в знакомого, протянул его метров тридцать в сторону леса, а ружье спрятал, прикопав в снегу. Только после этого сообщил о происшествии в скорую помощь", - сообщили в пресс-службе полиции.

Сам подозреваемый никаких показаний не дает. Разрешение на оружие он имел. Отрыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит от семи до 15 лет заключения.

Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области мужчину застрелили из охотничьего ружья

Напомним, 30 января в Николаеве возле здания Космос Плаза, где расположен Ленинский райсуд, расстреляли мужчину и женщину. В результате стрельбы женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой помощи. Суд арестовал мужчину, подозреваемого в расстреле супругов.

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Источник: korrespondent.net