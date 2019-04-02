В Тбилиси задержанных украинцев выпустили под залог - депутат

Суд в Тбилиси отпустил под залог украинцев, которые были задержаны в Грузии в начале декабря прошлого года. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии", - отметил он.

Депутат, также заявил, что упомянутые "вооруженные провокации" оказались "фейком".

Напомним, 2 декабря шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились. У них изъяли пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство.

Установлено, что задержанные прибыли в Грузию страну 27 ноября, накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную связь этих лиц с проходящими в стране политическими процессами.

По словам адвокатов, задержанные утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью. Суд арестовал их 4 декабря. Тогда они объявили голодовку, которая длилась 20 дней.

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Источник: korrespondent.net